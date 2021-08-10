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    10 августа 2021, 08:37

    Машины россиян укомплектуют «картами спасения»

    Александр Блинов

    Все автомобили в России будут иметь индивидуальную «карту спасения», которая представляет собой инструкцию на случай чрезвычайных ситуаций. Национальный стандарт готовятся ввести специалисты МЧС, сообщил ТАСС.

    Машины россиян укомплектуют «картами спасения»

    Карты спасения позволят эффективнее спасать людей в случае дорожных аварий и других ЧП. Новый стандарт сейчас обсуждается при активном участии представителей экстренных служб и самих производителей.

    Первая редакция нового ГОСТа уже готова. Стандарт включает в себя требования к картам спасения для всех транспортных средств, которые находятся «на ходу» в России. Такая инструкция будет содержать в себе не только все нужные сведения о машине, но и рекомендации для спасателей по действиям на случай ДТП.

    Предполагается, что это позволит спасателям избежать рисков при работе с аварийными ТС, имея всю необходимую информацию для оказания эффективной и оперативной помощи пострадавшим.

    В МЧС отметили, что поводом к таким нововведениям послужило развитие автопрома, в том числе активный выпуск гибридных машин и электромобилей. Оснащение авто альтернативными источниками энергии осложняет работу спасателей, ведь им не всегда известны особенности каждой марки машины, объяснили в ведомстве.

    Ранее в ГИБДД предложили поощрять водителей за безопасное вождение.