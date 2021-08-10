Машины россиян укомплектуют «картами спасения»

Все автомобили в России будут иметь индивидуальную «карту спасения», которая представляет собой инструкцию на случай чрезвычайных ситуаций. Национальный стандарт готовятся ввести специалисты МЧС, сообщил ТАСС.

Карты спасения позволят эффективнее спасать людей в случае дорожных аварий и других ЧП. Новый стандарт сейчас обсуждается при активном участии представителей экстренных служб и самих производителей.

Первая редакция нового ГОСТа уже готова. Стандарт включает в себя требования к картам спасения для всех транспортных средств, которые находятся «на ходу» в России. Такая инструкция будет содержать в себе не только все нужные сведения о машине, но и рекомендации для спасателей по действиям на случай ДТП.

Предполагается, что это позволит спасателям избежать рисков при работе с аварийными ТС, имея всю необходимую информацию для оказания эффективной и оперативной помощи пострадавшим.

В МЧС отметили, что поводом к таким нововведениям послужило развитие автопрома, в том числе активный выпуск гибридных машин и электромобилей. Оснащение авто альтернативными источниками энергии осложняет работу спасателей, ведь им не всегда известны особенности каждой марки машины, объяснили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД предложили поощрять водителей за безопасное вождение.