Машины нелегальных таксистов будут арестовывать в Кургане

Автомобили нелегальных таксистов будут арестовывать в Курганской области. Об этом в своем Instаgrаm-аккаунте сообщил глава департамента экономического развития региона Владимир Ковалев.

Накануне состоялось заседание департамента, в рамках которого шла речь о том, что в области увеличилось число жалоб на нелегальных перевозчиков, написал сайт URA.ru.

«В сложившейся ситуации наиболее эффективными профилактическими мероприятиями, способными повлиять на сохранение регулярных перевозок, является пресечение деятельности нелегальных перевозчиков посредством административного наказания в виде ареста транспортных средств», — отметил Ковалев.

По его словам, меры, которые применяются в отношении таких водителей сейчас, являются неэффективными. Таксистов штрафуют на сумму до 2,5 тысячи рублей. Вместе с тем для легальных перевозчиков за несоблюдение обязательных требований штрафы куда выше. Речь идет о денежных наказаниях до 100 тысяч рублей.