Машины Lada скоро подешевеют

Цены на модельный ряд Lada в ближайшее время снизятся на фоне запуска льготного кредитования и стабилизации курса рубля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Благодаря программам Минпромторга России, которые возобновят в июле, спрос на автомобили будет стабильным. До этого ценовая политика определялась стоимостью комплектующих.

«После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике», — пояснил Соколов.

Подорожание комплектующих также объясняется трудностями с логистикой. Из-за санкционной политики Запада цепочки поставок были прерваны. Для обеспечения бесперебойной работы конвейеров Lada, пришлось доставлять некоторые компонентами самолетами. Это также сказалось на себестоимости конечного продукта.

«АвтоВАЗ» располагает заводами в Тольятти и Ижевске. Производитель планирует сохранить всю модельную линейку Lada. В этом месяце в дилерские центры поступят внедорожники Lada Niva Legend.