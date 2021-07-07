Машины Lada оснастят мощными турбодвигателями

В ближайшие пять лет АвтоВАЗ начнет выпуск машин, которые оснастят турбодвигателями объемом 1,3 литра и мощностью до 150 лошадиных сил. Об этом рассказал президент компании Николя Мор.

«Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный», — приводит РИА «Новости» слова руководителя концерна.

Мор подчеркнул, что такие моторы ставят на кроссоверы Renault — Arkana, Duster и Kaptur. Он не стал раскрывать подробности о новых моделях Lada, однако подчеркнул, что они будут из более дорогого сегмента. Сейчас АвтоВАЗ выпускает пять моделей LADA — Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Эти машины лидируют на отечественном автомобильном рынке. Их успешно продают в 20 странах.

На прошлой неделе стоимость автомобилей Ladа поднялась на 2–4% на фоне роста цен на металл. Это четвертое повышение цен с начала года. Сейчас представители концерна ведут переговоры с металлургами о скидках на сырье. АвтоВАЗ рассчитывает на улучшение конъюнктуры рынка к концу 2021 года. Ранее Мор заявил, что компания не может не реагировать на подорожание стали.