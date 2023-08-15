Транспорт 15 августа 2023, 16:52 Машины Acura Integra поступили в продажу в России

Читать 360tv в

Компактные автомобили Acura Integra, выпускаемые компанией Honda, вышли на российский авторынок. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Длина лифтбэка составляет 4,7 метра; он оснащен люком, электроприводом водительского кресла и помощниками автоматического торможения. В модельном ряду машина заменила седан ILX.

Реклама

Отмечается, что стоимость Acura Integra варьируется от 4,7 до 6,4 миллиона рублей в зависимости от комплектации.