Машину в Краснодаре «эвакуировали» трактором. Таким было пожелание владельца

Очевидцы опубликовали видео, как с Измаильской улицы в Краснодаре снегоуборщик ковшом забирает автомобиль с Измаильской улицы в Краснодаре. На кадрах видно, как трактор ковшом поднимает автомобиль и отправляет его в кузов грузовика.

В пресс-службе администрации города радиостанции «Говорит Москва» пояснили, что коммунальные службы не имеют к этой истории никакого отношения. В администрации города отметили, что владелец автомобиля сам вызвал трактор, чтобы убрать машину и сдать в металлолом. «Коммунальщики к этому не имеют никакого отношения», — подчеркнули в пресс-службе администрации города.