Транспорт 11 января 2024, 07:38 «Машину надо, конечно, доводить до ума». Песков — о поездке на снегоболотоходе «Хищник» Пресс-секретарь Песков посоветовал доработать снегоболотоход «Хищник» Telegram-канал Губернатора Тюменской области Александра Моора

Читать 360tv в

Российский снегоболотоход «Хищник» требует серьезной доработки. Водителю пришлось собственными руками приводить его в порядок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили его о впечатлениях после поездки на «Хищнике» на Чукотке. Дмитрий Песков признался, что машина разочаровала его.

Реклама

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился — машину надо, конечно, доводить до ума. <…> Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал», — сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в машине плохо работал руль и коробка передач. Единственным преимуществом он назвал двигатель, но тот оказался импортным. Пресс-секретарь заявил, что у «Хищника» нет конкурентов, поэтому, по его мнению, производитель почивал на лаврах и не дорабатывал машину.

Выпуск снегоболотоходов наладили на двух площадках в Тюменской области. Президент России Владимир Путин опробовал «Хищника» во время рабочей поездки в Анадырь.