Машинистов-женщин станет больше в московском метро с октября

Больше женщин-машинистов с октября этого года будут работать в столичной подземке. Об этом сообщил «Интерфакс».

Руководитель дептранса Москвы, вице-мэр Максим Ликсутов, рассказал, что более трети всех сотрудников городского метро составляют женщины. По этому показателю Москва находится на втором месте среди всех метрополитенов мира.

«Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста — Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом», — цитирует Ликсутова «Газета.ru».

По данным издания, после сдачи экзамена должность машиниста смогут занять 42 женщины.