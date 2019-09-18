Машинист трамвая из Коломны стал призером всероссийского конкурса

В Казани завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», в котором приняли участие более 30 водителей из 24 городов России. По итогам соревнований второе место занял Александр Пехов из Коломны. Там он работает с 2010 года.

В этом конкурсе Александр принимал участие уже в третий раз. Тренировался в прохождении трассы целый месяц.

«В планах было хорошо выступить, но я не ожидал, что получится завоевать призовое место, так как в этом году у всех участников был очень высокий уровень подготовки и мастерства», — рассказал водитель.

Конкурс «Лучший водитель трамвая» организован Научно-Исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта Российской Федерации. Цель конкурса — повышение уровня профессиональной подготовки водителей.

«Впервые в истории предприятия наш водитель занял призовое место во всероссийских соревнованиях. Ранее Александр побеждал в наших профессиональных конкурсах, и зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. Мы гордимся, что наш сотрудник на личном примере повышает престиж профессии», — отметил директор ГУП МО «Мособлэлектротранс» Артур Фарберов.

Испытания прошли на базе трамвайного депо имени Героя Советского Союза Ивана Кабушкина. В течение трех дней участники состязаний демонстрировали навыки вождения трамвая по специальной трассе, приемке трамвая перед выездом на линию, а также знания его устройства, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения. Состязания проходили с внедрением элементов стандартов WorldSkills, но без ограничения по возрасту для участников.

Впервые в истории конкурса в программу соревнований вошел модуль «Комфортное вождение», который включает в себя максимально бережное движение по зачетной трассе: перед стартом в центр салона трамвая поместили открытый контейнер с водой, задача водителя состояла в том, чтобы, последовательно выполняя все упражнения, доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

«Мособлэлектротранс» осуществляет пассажирские перевозки трамваями по 10 маршрутам в Коломенском городском округе. Пуск первого трамвая состоялся 5 ноября 1948 года. За 70 лет коломенские трамваи перевезли почти 2,5 миллиарда пассажиров и пробежали свыше 240 миллионов километров.