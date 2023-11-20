Транспорт 20 ноября 2023, 19:10 Машинист столичного метро Павел Ткач назвал станции БКЛ шедевром

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День работника транспорта отмечается в России 20 ноября. В честь праздника машинист московского метро Павел Ткач в беседе с «Москвой 24» поделился впечатлением о своей работе.

По его словам, за последние годы столичный транспорт претерпел колоссальные изменения. Особого внимания заслуживают новые поезда «Москва-2020» и станции БКЛ, каждую из которых можно назвать шедевром.

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Машинист признался, что его самой любимой стала станция Нагатинский Затон с мозаикой в форме рыб.