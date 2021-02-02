Маршрутную сеть Петербурга разделят на две части

По данным издания, маршрутная сеть Петербурга будет разделена на две части. Городские предприятия «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» будут работать на на магистральных маршрутах. Коммерческие перевозчики получат подвозящие маршруты, где задействована техника малого, среднего и большого класса вместимости.

«К 2022 году доля коммерческих компаний будет разделена на десять лотов, средний лот составит 275 автобусов с ежедневным пробегом в 51 тысячу километров», — уточнил инсайдер.