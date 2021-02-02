Маршрутную сеть Петербурга разделят на две части
Петербургские власти обсудили темпы реформы наземного общественного транспорта. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, маршрутная сеть Петербурга будет разделена на две части. Городские предприятия «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» будут работать на на магистральных маршрутах. Коммерческие перевозчики получат подвозящие маршруты, где задействована техника малого, среднего и большого класса вместимости.
«К 2022 году доля коммерческих компаний будет разделена на десять лотов, средний лот составит 275 автобусов с ежедневным пробегом в 51 тысячу километров», — уточнил инсайдер.