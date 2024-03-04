Транспорт 04 марта 2024, 14:45 Маршрут ряда поездов изменили после взрыва на мосту в Самарской области РЖД опубликовали изменения в движении поездов из-за взрыва на мосту под Самарой РИА «Новости»

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Из-за взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области изменили схему движения некоторых поездов. О смене направлений сообщил Telegram-канал РЖД.

Поезд № 10 Москва — Самара отправили через станцию Жигулевск. Прибытие задержалось почти на два часа. По этому же маршруту пройдут поезда № 110 Пенза — Самара, из Москвы в Челябинск, из Орска в столицу и из Белгорода в Новосибирск.

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Еще ряд направлений проследуют через станцию Кинель. Отменили два поезда.

«Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием», — указали в РЖД.

В вагонах создают для пассажиров комфортный температурный режим. На вокзале Безенчук им раздадут воду и чай.

В Самарской области 4 марта неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку. Спустя время специалисты нашли на месте ЧП еще одно несдетонировавшее устройство. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что это не первая попытка совершить террористическую атаку в регионе.