Маршрут № 407 в Подольске вернулся в свое расписание

«Уважаемые пассажиры! На маршруте № 407 расписание восстановлено в полном объеме. Все рейсы вернули в расписание», — говорится в сообщении.

Рейсы на данном маршруте вернулись в график вечером 30 января.

Ранее в общественном транспорте Московской области разблокировали социальные и льготные карты «Стрелка» для студентов колледжей. Однако карты студентов вузов остаются заблокированными до 6 февраля в связи с продлением дистанционного обучения.

В Подмосковье открывается все больше новых развязок, поэтому горожане просят выделить больше автобусов. Передвижение на общественном транспорте не только дешевле, но и удобнее.