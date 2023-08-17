Транспорт 17 августа 2023, 15:05 Маршрут № 521 продлят и сделают экспрессом в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: столичный маршрут № 521 продлят и сделают экспрессом с 19 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Маршрут № 521 до метро «Теплый стан» станет экспрессом с 19 августа. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, жители поселка Ватутинки и Новые Ватутинки смогут быстро и удобно добираться до Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Автобусы на этом маршруте будут останавливаться на востребованных остановках на Калужском шоссе, без заезда к метро «Коммунарка».

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Ликсутов также уточнил, что на сегодня в столице курсирует 20 экспресс-маршрутов, а маршрут № 521 станет 21-м. В среднем на нем совершают более 1,1 тысячи поездок в день.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что маршруты двух автобусов изменят на юго-востоке Москвы.