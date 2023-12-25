Транспорт 25 декабря 2023, 09:33 Мантуров рассказал о новом шансе для российского автопрома Мантуров: российская автомобильная промышленность получила второй шанс Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress

Читать 360tv в

Российский автопром получил «второй шанс», которым точно воспользуется. Отечественная автомобильная отрасль наладит сотрудничество с восточными партнерами и создаст новые производства. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», — указал он.

Реклама

Мантуров напомнил, что страна смогла наработать огромный опыт в отрасли. По его словам, ранее Россия открывала свой рынок для автопроизводителей из стран Запада, Японии и Южной Кореи, и локализация по некоторым моделям машин составляла почти 80%. Глава Минпромторга добавил, что для государства стал неожиданностью тот факт, что зарубежные партнеры ушли с рынка вопреки «собственным интересам и здравому смыслу».

Ранее Мантуров анонсировал продление действия параллельного импорта в России на 2024 год. Он рассказал, что в рамках этого механизма идет постоянная корректировка, перечень иностранных производителей уменьшается.