Транспорт 07 декабря 2023, 10:22 Маневры сопроводивших самолет Путина истребителей в Абу-Даби сняли на видео Минобороны показало Су-35С, сопроводившие самолет Путина из Абу-Даби

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Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России сопроводили самолет президента Владимира Путина из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Пилотажное мастерство российских летчиков сняли на камеру. Видео показало Минобороны.

Ночью президентский Ил-96 вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где продолжился визит Владимира Путина на Ближний Восток. Его сопровождали три истребителя. Су-35С одновременно поднялись в воздух на минимальной дистанции друг от друга и летели недалеко от «борта номер один» до пункта назначения.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что самолеты сопровождения несли штатное вооружение разного класса. Государства, над которыми проходил маршрут, выдали им летные разрешения.

В Абу-Даби Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном двустороннее сотрудничество. В Эр-Рияде прошли переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.