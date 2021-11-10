Максимальную скорость транспорта в центре Москвы сократят до 50 километров в час

Скорость автомобилей по Бульварному кольцу, Цветному бульвару, Остоженке, Маросейке и прилегающим улицам в центре Москвы ограничат до 50 километров в час. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на такой шаг решили пойти, чтобы снизить тяжесть травм при авариях.

«Если водитель едет со скоростью 30 километров в час, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 километров в час — вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что Бульварное кольцо — это любимое место прогулок жителей города. За сутки по этим улицам проходят 130 тысяч человек.

Там находится большое количество офисов, где работают москвичи, кафе и ресторанов, где встречаются с друзьями. По кольцу часто ездят велосипедисты, обладатели моноколеса и других мобильных средств передвижения.

Автомобилистов успокоили, что снижение предельной скорости не приведет к пробкам. Днем транспорт в центре Москвы движется не быстрее 30−40 километров в час. А главной причиной заторов становятся аварии. Нововведение позволит сократить число смертельных ДТП, а также уменьшит загазованность в центре Москвы.