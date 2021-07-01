Максимальную скорость на некоторых дорогах захотели повысить до 150 км/ч

Максимальную скорость движения на некоторых дорогах в России могут повысить до 150 километров в час. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — процитировал ТАСС Черникова.

Кроме того, Госавтоинспекция в скором может обзавестись информационной системой, которая позволит выявлять из общего потока машин злостных нарушителей ПДД.

В ГИБДД также планируют с 2022 года начать использовать новые приборы, позволяющие моментально определять пьяных водителей. Но такая система может дать ложноположительное срабатывание. Например, если в салоне машины сидит пьяный пассажир. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» не исключил, что система может среагировать и на антисептики. А еще ей может «не понравиться» незамерзающая жидкость.

Большинство россиян ранее поддержали идею ограничить скорость движения транспорта на городских дорогах до 30 километров в час.