Транспорт 28 июня 2023, 05:02 Максимальную наценку на отечественные автомобили захотели установить в России Правозащитники захотели установить максимальную наценку в 15% на отечественные автомобили Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В России хотят установить максимальную наценку на автомобили отечественных производителей. Представители Национального союза потребителей обратились с инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину, об этом написали «Известия».

«Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15%. <…> Максимально допустимые цены на машины российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто», — привело издание выдержку из документа.

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Общественники обосновали инициативу статистикой агентства «Автостат», согласно которой цены на отечественные автомобили выросли.

В 2020 году средняя стоимость увеличилась на 7%, а в 2022 году взлетела на 20%, в первом квартале 2023 года — на 11%. Такая динамика обусловлена искусственным завышением цен на фоне высокого спроса, считают правозащитники.