Магаданского школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз

Прокуратура Магаданской области решила разобраться в действиях водители, высадившего школьника из микроавтобуса из-за отсутствия денег на транспортной карте. Подросток 13 лет оказался на улице в 20-граусный мороз.

Об этом сообщается на официальном сайте главного надзорного ведомства региона.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке „Северное сияние“ в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», — говорится в сообщении.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал держать эту ситуацию на контроле и поручил провести разъяснительную работу с региональными перевозчиками.

«Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка „Северное сияние“. Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Госдума России законодательно запретила принудительно высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых из городского транспорта.