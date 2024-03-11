Транспорт 11 марта 2024, 16:14 Mag-X: Nissan в следующем году перестанет производить спорткар GT-R

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Nissan в 2025 года перестанет выпускать спорткары GT-R. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на японское издание Mag-X.

Решение связано с тем, что в будущем станет невозможно производить на заводе ряд компонентов, необходимых для спорткара. Поэтому сейчас к выпуску готовят последнюю партию, которая будет насчитывать около полутора тысяч автомобилей. Из них 300 штук будут спортивной версии Nismo.

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Напомним, спорткар начали выпускать в 2007 году, с тех пор вышло несколько вариаций модели.

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