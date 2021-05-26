Лучших автодилеров выберут в России

«Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат» выберут лучших российских автодилеров в этом году. Об этом сообщил агентство Ura.ru.

Будет несколько победителей в разных номинациях: продажа новых автомобилей, продажа машин с пробегом, организация сервиса. Также выберут сеть, которой больше всего доверяют покупатели, и дилера с самым лучшим маркетингом.

«Несмотря на трудный период для автомобильного рынка в целом, количество дилерских центров в России остается на высоком уровне, а это значит, что сегодня профессиональному сообществу нужны лучшие практики и обмен опытом, как никогда ранее», — рассказал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.