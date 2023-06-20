Транспорт 20 июня 2023, 14:05 Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве Лучшим машинистом электропоезда московского метро стал работник БКЛ Павел Ткач Сайт мэра и правительства Москвы

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Лучшим машинистом электропоезда метро по результатам конкурса «Московские мастера» стал работник Большой кольцевой линии Павел Ткач.

Победителя поздравил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Второе место занял Владимир Воробьев из электродепо «Калужское», а третье — Алексей Евланов из электродепо «Братеево».

Конкурсанты соревновались в умении действовать в аварийных ситуациях и демонстрировали широту теоретических знаний. Следующий этап для лучших машинистов метро со всей страны пройдет в Москве осенью.

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