Транспорт 03 июля 2023, 12:03 Лоукостер «Победа» запустит новые рейсы в ОАЭ и Армению Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Махачкалы в Дубай и из Сочи в Гюмри РИА «Новости»

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Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», расширила региональную программу полетов за границу. Лоукостер запустит новые рейсы в ОАЭ и Армению, сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолеты «Победы» начнут доставлять пассажиров из Махачкалы в Дубай. Первый такой рейс отправится 4 октября 2023 года. Авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

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С 29 октября этого года лоукостер запустит рейсы из Сочи в Гюмри. Самолеты по этому направлению будут отправляться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ранее авиакомпания «Россия» возобновила регулярные прямые перелеты на Кубу. Из-за санкций Запада теперь воздушный лайнер летает над нейтральными водами, поэтому пассажиры проводят в пути на час больше, чем ранее.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли порадовался возобновлению прямых рейсов. Дипломат отметил, что перелеты без пересадок экономят время и деньги.