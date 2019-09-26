Лондон приступил к разработке гиперзвукового «космического самолета»

Космическое агентство Великобритании объявило о начале тесного сотрудничества с Австралийским космическим агентством над проектом гиперзвукового «космического самолета».

Как сообщило CNN, в рамках соглашения агентства создадут космоплан, который к 2030 году сократит перелет между Лондоном и Сиднеем на 80% до четырех часов.

Как сообщил глава британского Космического агентства Грэм Тернок, летать гиперзвуковой самолет будет на двигателе Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE), созданном компанией Reaction Engines.

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«Когда мы осуществим запуск ракетного двигателя SABRE, это может позволить нам добраться до Австралии, возможно, всего за четыре часа», — сказал Грэм Тернок. Он выразил уверенность что новая технология сможет обеспечить беспрецедентную скорость полета.

В 2013 году стало известно об успешных испытаниях охладителя двигателя SABRE в условиях, имитирующих скорость в 3,3 Маха, что более чем в три раза превышает скорость звука. Это на 50% быстрее, чем летал «Конкорд» и соответствует скорости самого быстрого реактивного самолета Lockheed SR-71 Blackbird.

Двигатель SABRE предназначен для достижения скоростей выше пяти Махов в атмосфере Земли. В космосе он сможет развить скорость до 25 Махов.

Он использует воздух из атмосферы, что обеспечивает большую эффективность использования топлива и меньший вес, чем существующие ракетные двигатели, которые должны нести собственный запас кислорода.

Компания Reaction Engines получила на разработку двигателя более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас она завершает строительство в Бакингемшире испытательного комплекса, на котором состоится первая наземная демонстрация двигателя SABRE.