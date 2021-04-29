«Лодку-призрак» выбросило на берег в Австралии

Необычную лодку выбросило на берег в бухте Варата в штате Виктория, Австралия. Местные СМИ сразу прозвали ее «лодкой-призраком», сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на NZ Herald.

Лодка была оборудована солнечными батареями. На днище налипло большое количество ракушек. А это говорит о том, что лодка провела в океане много месяцев.

Источник фото: Facebook

Лодка — беспилотный морской дрон Saildrone, чуть позже написала в Facebook полиция штата Виктория. Его запустили из Новой Зеландии, и с конца 2019 года он считался утерянным, поскольку пропал сигнал. Такие дроны используются для исследования океана в Южном полушарии.

Беспилотник дрейфовал по морям 18 месяцев, пока не оказался на берегу Австралии.

Вес беспилотников Saildrone — 450 килограммов, длина — семь метров.