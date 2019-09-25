Любителям быстрой езды в Эстонии предложат «успокоиться». И это хуже, чем пробки

Новые меры против превышения максимально допустимой скорости разработали в Эстонии. Любителей устраивать гонки решили наказывать «успокоительной остановкой». Стоять придется 45-60 минут.

Экспериментальная инициатива начнет действовать в стране с четверга, сообщила газета Postimees. Водителям, превышающим скорость, предстоит сделать выбор — оплатить штраф или остановиться. Длительность «успокоительной остановки» зависит от серьезности нарушения.

В полиции надеются, что нововведение окажет положительное влияние на ситуацию с дорожным движением. Слишком быстрая езда среди эстонских автомобилистов уже превратилась в социальную норму.

Статистика показывает, что в последние годы число пострадавших в ДТП и количество аварий со смертельным исходом практически не меняется. По словам советника по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс, это свидетельствует о неэффективности привычных методов. Не помогают ни дорожный надзор, ни профилактическая работа.

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«Мы задумались, как можно изменить поведение людей на дороге при помощи человеко-ориентированного подхода», — объяснил Каземетс возникновение идеи «успокоительных остановок».

При нарушении правил водителя будут останавливать на краю дороги. Если превышение составит до 20 километров в час, то полицейские предложат либо простоять 45 минут, либо заплатить штраф.

Если скорость превышена сильнее — в пределах 21-40 километров в час, — то время принудительной остановки увеличивается до часа. В случае, когда автомобилист ехал со скоростью, превышающей допустимую более чем на 40 километров, на него заведут дело и обязательно оштрафуют.

Кроме того, предлагать «успокоительные остановки» намерены только тем водителям, которые ранее не были замечены в нарушении скоростного режима. Злостным «лихачам» в любом случае придется платить штраф.