Транспорт 24 июня 2023, 17:43 Липецкие перевозчики сократили число рейсов в Москву и Тулу Правительство Липецкой области заявило о сокращении автобусных рейсов в Москву и Тулу РИА «Новости»

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Автобусное сообщение между Липецкой областью в Москву и Тулу ограничили. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на компании-перевозчики в своем Telegram-канале.

Власти отметили что это временное решение в отличие от сообщения с Воронежской областью, где автобусы прекратили ходить до особого распоряжения. Жителей призвали следить за актуальной информацией на сайте автовокзала.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регион вошла техника частной военной компании «Вагнер». Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и сбоев в работе критической инфраструктуры нет. Безопасность населения обеспечат правоохранительные органы и муниципальные власти.

Жителей призвали не выходить из домов без особой необходимости и отказаться от использования всех видов транспорта, чтобы обезопасить себя.