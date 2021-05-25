Лимитированный кемпер УАЗ «Байкал» появится на рынке России

Ульяновский автомобильный завод скоро выпустит в продажу доработанную «Буханку Байкал». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на «АвтоПАРК».

Основой частью салона-трансформера автомобиля стал раскладывающийся диван-кровать, с ремнями безопасности и крепежом для столешницы. Размеры дивана 1950 на 1200 миллиметров.

«С левой стороны салона — кухонный модуль с раковиной, крышка которой является также разделочной доской, холодильником и многочисленными ящиками, в том числе для портативного биотуалета», — говорится в описании машины.