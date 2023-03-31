Транспорт 31 марта 2023, 09:20 Ликвидацию пробки длиной 30 км в Ростовской области показали на видео Почти 240 спасателей и технику привлекли к ликвидации ЧС на трассе в Ростовской области

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С трассы М-4 «Дон» из-за пробки эвакуировали 51 человека и оборудовали девять дополнительных пунктов временного размещения. К устранению последствий сильного снегопада привлекли 238 специалистов и 152 единицы техники, сообщило МЧС России.

Пробка из-за непогоды выстроилась вечером 30 марта, режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Поток машин на трассе М-4 «Дон» растянулся на 60 километров, но к шести часам утра пятницы удалось сократить его вдвое. Всего на ликвидацию последствий циклона мобилизовали около 500 человек и 243 единицы техники, из которых 238 спасателя и 152 единицы техники устраняют затор на дороге.

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«Ведутся работы по организации „карманов“ с помощью бульдозеров на 940-м и 950-м километре трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. <…> Демонтировано пять барьерных ограждений», — рассказали в министерстве.

Работу сотрудников МЧС показали на видео. С дороги эвакуировали 51 человека. В семи пунктах временного размещения остался 171 человек, в том числе 56 детей. Спасатели оборудовали еще девять таких точек.