Транспорт 13 сентября 2023, 14:34 Ликсутов рассказал о работах по отделению трамвайных путей от проезжей части в Москве Трамвайные пути отделили от проезжей части на почти 20 улицах Москвы за год Сайт мэра и правительства Москвы

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На почти двадцати столичных улицах обособили проезжую часть от трамвайных путей за последний год. Об этом рассказал на сайте мэра Москвы заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, восемь трамвайных маршрутов уже отделили от автомобильного движения на 100%. Это делают для того, чтобы минимизировать риск аварий с участием трамваев, а также избежать задержек рельсового транспорта из-за заезда на пути автомобилей.

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«За последние 12 месяцев нам удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе. Сегодня уже более 70% всех путей в городе физически отделены от автомобильных дорог. Наша цель — увеличить долю до 80%», — пояснил Ликсутов.

Первые проверки эффективности отделения трамвайных путей от общего движения показали, что благодаря отсутствию ДТП задержки снизились на 40%.

Ранее в центре Москвы начали ремонт трамвайных путей. В порядок приведут маршрут, проходящий по улице Рогожский Вал в центре столицы.