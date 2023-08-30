Транспорт 30 августа 2023, 10:21 Ликсутов рассказал о графике движения поездов на МЦД-3 Заммэра Москвы Ликсутов: график работы МЦД-3 выполняется в среднем на 99% Сайт мэра и правительства Москвы

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За почти две первых недели работы МЦД-3 выполнили график поездок в среднем на 99%. Об успехах нового направления в Москве рассказали в столичном дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что интервалы между поездами минимальны, а это значит, что планировать поездки стало гораздо проще. Такой высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всех систем управления движением, железнодорожной инфраструктуры и поездов.

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«С запуском МЦД-3 интервал движения в часы пик сократили в полтора раза. При этом, несмотря на возросшую нагрузку на Ленинградское и Казанское направления, график выполняется на 99%. Такая четкость и слаженность работы МЦД-3 позволяет пассажирам не запоминать расписание, выбирать новую линию наземного метро и строить новые удобные маршруты», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в дептрансе поблагодарили коллег из РЖД за стабильно четкую работу на новом московском диаметре.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка к открытию МЦД-4.