«Лихач, жду тебя». Водителей ЯНАО напугала Смерть на обочине трассы

На трассе в Ямало-Ненецком автономном округе установили манекен в образе Смерти с косой. Таким образом сотрудники напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сотрудники ведомства вместе с представителями Централизованной библиотечной системы города Лабытнанги поставили на обочине 18-го километра автодороги Салехард — Лабытнанги манекен «мифического персонажа „Смерть“». Цель акции - напомнить о необходимости соблюдать скоростной режим и уважительно относиться к участникам дорожного движения.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Госавтоинспекция разместила фотографии необычной фигуры. На кадрах видно, что на обочине дороги стоит черный манекен в образе Смерти ростом в 2,5 метра. Фигура «держит» косу и табличку с надписью: «Лихач, жду тебя».

Источник фото: пресс-служба ГИБДД по ЯНАО

В ведомстве рассказали, что за последние пять лет на дорогах произошло 1353 ДТП. В результате аварий погибли восемь человек, еще 133 пострадали. Более 90% ДТП случились по вине водителей. Они грубо нарушали правила дорожного движения.