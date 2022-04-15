Не прощаясь, ушел из России китайский бренд Lifan. Продажи автомобилей этой марки сократились в 2022 году практически до нуля, сообщило издание «Китайские автомобили».

В течение почти четырех месяцев компания продала всего восемь автомобилей, ни один из них так и не был поставлен на учет в ГИБДД. Горячая линия производителя не отвечает, соцсети пустуют уже второй год, а на сайте последняя новость датируется маем 2021 года. Официальных заявлений об уходе из России от Lifan не было.

Эксперты не связывают это с политической ситуацией. Оказалось, продажи марки постепенно сокращались с 2016 года. В прошлом году россияне купили всего 682 автомобиля. К тому же головная компания в Китае была на грани банкротства, но в итоге перешла под крыло Geely и теперь выпускает электрокары.

Поставки и производство в России ранее ограничили такие бренды, как BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen. Эксперты предполагали, что новые автомобили россияне будут покупать в Южной Корее, Индии и Китае, а машины с пробегом в Казахстане и Узбекистане.