В Подмосковье станет больше автобусов. До конца 2020 года на дороги региона выйдут более 660 новых машин. Производить их будет Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик в эфире «360».

Автобусный парк компании «Мострансавто» пополнится на 632 автобуса большого класса и 29 ученических. До конца этого года уже поставят 300 машин марки ЛиАЗ-5292. Новинки понравятся жителям разного возраста. Автобусы оснастят кондиционерами, Wi-Fi, видеокамерами, USB-зарядками. Кроме того, увеличатся количество сидячих мест в два раза — до 42-х. Первый экземпляр машины уже собран.

«Мы на сегодняшний день проверили готовность к массовому производству, поскольку в этом году планируем получить 300 единиц, общий объем заказа — 662 машины. Окончание поставки будет уже в 2020 году. Но в этом году на дороги Подмосковья выйдут 300 новых автобусов», — рассказал Алексей Гержик. По его словам, на сегодня аналогов у этой машины нет.

Низкие полы и много сидячих мест. Новые автобусы ЛиАЗ выйдут на дороги Подмосковья Подробнее

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Подмосковья и «Группа ГАЗ». Кстати, автобусы будут собирать из отечественных комплектующих. На них поставят двигатель Ярославского моторного завода.

«Мы с инструкторами поработали так, чтобы максимально сделать эту машину из российских комплектующих. Она очень нужна и удобна для работы, сегодня обеспечила работой как собственно Ликинский завод, так и завод «Группы ГАЗ», — добавил Алексей Гержик.

Благодаря производству новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это новые налоги и рабочие места.

Источник фото: телеканал «360»

«Успешная работа предприятия сказывается и на рабочих местах, и на налогах, и на состоянии экономики страны и Подмосковья в частности. Успеха вам, и мы очень надеемся, что автобусы, которые делают в Подмосковье, будут комфортны зимой и прохладно, удобно летом. Надеюсь, качество с каждым годом будет стабильно высоким», — добавил губернатор Андрей Воробьев. В эфире «360» он дал старт производству новых комфортабельных автобусов.

Ликинский автобусный завод — ведущий производитель автобусов. ЛиАЗ стал первым в России производить электробусы, а также автобусы с низкими полами, газовые и «Евро-5». Основали ЛиАЗ в 1937 году. С тех пор на заводе было разработано пять поколений автобусов и выпущено свыше 290 тысяч единиц техники.