Льготный тариф на семейные поездки в купе предложили ввести в России

«Минтрансом России подготовлен проект постановления правительства РФ „Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в поездах дальнего следования“», — говорится в пояснительной записке к документу.

Этот проект подготовили в рамках общенационального плана восстановления российской экономики. Его основная цель — замотивировать граждан путешествовать по России.

Если этот проект примут, то россияне, которые захотят купить билеты подешевле, должны будут рассказать о своем путешествии, поделиться маршрутом и оставить контактные данные.

На субсидии перевозчикам собираются выделить 835 миллионов рублей. Число путешественников может составить порядка 350 тысяч человек.