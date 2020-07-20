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    20 июля 2020, 11:40

    Льготный тариф на семейные поездки в купе предложили ввести в России

    Андрей Иванов

    Россияне смогут ездить в купе по льготным тарифам, если будут путешествовать всей семьей. С предложением компенсировать перевозчикам потери от этой меры поддержки выступил Минтранс. В ведомстве подготовили соответствующий проект, который опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
    Льготный тариф на семейные поездки в купе предложили ввести в России

    «Минтрансом России подготовлен проект постановления правительства РФ „Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в поездах дальнего следования“», — говорится в пояснительной записке к документу.

    Этот проект подготовили в рамках общенационального плана восстановления российской экономики. Его основная цель — замотивировать граждан путешествовать по России.

    Если этот проект примут, то россияне, которые захотят купить билеты подешевле, должны будут рассказать о своем путешествии, поделиться маршрутом и оставить контактные данные.

    На субсидии перевозчикам собираются выделить 835 миллионов рублей. Число путешественников может составить порядка 350 тысяч человек.