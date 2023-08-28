Транспорт 28 августа 2023, 11:09 Льготный проезд на общественном транспорте Москвы распространили на дошкольников Заммэра Москвы Ликсутов: семилетним дошкольникам предоставили льготный проезд Дептранс Москвы

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Для столичных дошкольников в возрасте семи лет ввели льготные абонементы для проезда на общественном транспорте. Это карты москвича на 30 и 90 дней. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших семи лет, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул он.

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Таким образом, родители смогут сэкономить более двух тысяч рублей в месяц. Ранее они должны были оплачивать полную стоимость проезда. Сейчас, кроме столичного транспорта, для школьников доступна скидка в 50% на пригородных поездах. Льготы будут действовать с 1 сентября по 15 июня.

Ранее учащимся в Подмосковье напомнили о льготах при оплате проезда картой «Мир».