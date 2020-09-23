Льготные авиабилеты инвалидам и многодетным семьям предложили продавать через «Госуслуги»

Заместитель гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Чиханчин предложил осуществлять оформление льготных билетов нуждающимся через портал «Госуслуги». Так, по его мнению, гражданам будет проще получить субсидированные билеты.

Представитель авиакомпании предположил, что гражданам проще всего будет покупать льготные билеты через сайт госуслуг. «Аэрофлот» пытался сделать услугу доступной через их официальный сайт. Но такой вариант оказался не совсем удобным, россиянам приходилось лично посещать офисы продаж, чтобы завершить оформление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Год назад депутат Госдумы Сергей Боярский предложил Минтрансу и «Аэрофлоту» дать россиянам возможность летать по льготным билетам. Речь идет об инвалидах и многодетных семьях. В Минтрансе тоже согласились с тем, что нужно оформить эту функцию на портале госуслуг.

«Мы проводим эту работу с Минтрансом и „Аэрофлотом“ уже больше года <…>. Изначально могло показаться, что проблема онлайн-выкупа льготных билетов может и должна решиться быстро, однако для этого необходимы соответствующие технические возможности идентификации и аутентификации пользователей», — объяснил Сергей Боярский.