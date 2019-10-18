Lexus запатентовал в США товарный знак LX 600

Специалисты предположили, что название LX600 компания запатентовала для нового внедорожника. Ожидается, что модель получит 3,5-литровый бензиновый движок мощностью 415 «лошадок».

По данным информагентства, сейчас в Штатах доступен Lexus LX 570 только с атмосферным двигателем V8 c отдачей 383 лошадиных сил. На российском рынке авто в исполнении LX 450d оснащено 272-сильным дизельным мотором объемом 4,5 литра.