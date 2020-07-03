Lexus привез в Россию версию флагманского внедорожника LX 570

От других внедорожников вариант Black Vision можно отличить благодаря затемненной оптике, черным накладкам на бамперах и корпусах внешних зеркал, а также по измененным дверным ручкам и рейлингам на крыше. Кроме того, новые автомобили имеют веретенообразную радиаторную решетку и 21-дюймовые кованые колесные диски.

В Black Vision 4,5-литровый турбодизель мощностью 272 лошадиные силы и бензиновый 5,7-литровый двигатель мощностью 367 лошадиных сил. Вариация кроссовера начинается от 7,034 миллионов рублей.