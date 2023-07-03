Транспорт 03 июля 2023, 17:13 Lexus представил обновленную модель седана ES

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Марка премиальных автомобилей Lexus, производимых японской корпорацией Toyota Motor, презентовала обновленную версию седана ES. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Lexus решил обновить электронику автомобиля и добавить несколько новых систем безопасности. Так, обладатели рестайлинговой версии получат доступ к вспомогательной системе объезда препятствий и системе предотвращения наезда пешеходов.

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Отмечается, что стоимость автомобиля начинается от 3,8 миллиона рублей.