03 июля 2023, 17:13
Lexus представил обновленную модель седана ES
Марка премиальных автомобилей Lexus, производимых японской корпорацией Toyota Motor, презентовала обновленную версию седана ES. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Lexus решил обновить электронику автомобиля и добавить несколько новых систем безопасности. Так, обладатели рестайлинговой версии получат доступ к вспомогательной системе объезда препятствий и системе предотвращения наезда пешеходов.
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Отмечается, что стоимость автомобиля начинается от 3,8 миллиона рублей.
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