Lexus покажет свой первый электрокар на выставке в Китае
Японский автомобилестроитель Lexus анонсировал свой первый электрокар, презентация которого состоится на автомобильной выставке 22 ноября в Гуанчжоу (Китай). Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, новая модель получит футуристический салон и клиновидный кузов. Ни технических, ни внешних характеристик новинки пока нет. Разработчики предпочли оставить их в секрете до официального показа. Отмечается, что среди машин японской компании есть образцы с гибридным движком, а вот полностью электрифицированных моделей автоконцерн пока не производил.