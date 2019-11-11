Lexus покажет свой первый электрокар на выставке в Китае

По данным информагентства, новая модель получит футуристический салон и клиновидный кузов. Ни технических, ни внешних характеристик новинки пока нет. Разработчики предпочли оставить их в секрете до официального показа. Отмечается, что среди машин японской компании есть образцы с гибридным движком, а вот полностью электрифицированных моделей автоконцерн пока не производил.