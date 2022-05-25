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    25 мая 2022, 14:03

    Летом на маршрут Санкт-Петербург — Москва вернется «Невский экспресс»

    Артур Блянихов

    С 1 июня четыре дня в неделю будет ходить скоростной поезд «Невский экспресс». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

    «Невский экспресс» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой. Для перевозок будут использоваться вагоны с местами для сидения первого и второго класса. Пассажиры смогут воспользоваться там кондиционерами и биотуалетами.

    Скоростной поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.