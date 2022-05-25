С 1 июня четыре дня в неделю будет ходить скоростной поезд «Невский экспресс». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

«Невский экспресс» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой. Для перевозок будут использоваться вагоны с местами для сидения первого и второго класса. Пассажиры смогут воспользоваться там кондиционерами и биотуалетами.

Скоростной поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.