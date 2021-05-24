Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Кольцово из-за столкновения с птицей. Об этом ТАСС сообщил представитель аэровокзала.

«Спустя несколько минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — сказал собеседник агентства.

В 23:20 по московскому времени рейс DP-582, судя по данным онлайн-табло аэропорта, покинул Екатеринбург и направляется в Санкт-Петербург.

В воскресенье разгорелся скандал из-за принудительной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске. Борт вылетел из Афин в Вильнюс, но во время пролета над белорусской территорией был вынужден изменить курс.

На сопровождение самолета поднимали истребитель. После посадки был задержан один из пассажиров — бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Власти ряда европейских стран призвали к расследованию инцидента и освобождению активиста.