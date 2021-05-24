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    24 мая 2021, 01:28

    Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

    Кирилл Фролов

    Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Кольцово из-за столкновения с птицей. Об этом ТАСС сообщил представитель аэровокзала.

    Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

    «Спустя несколько минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — сказал собеседник агентства.

    В 23:20 по московскому времени рейс DP-582, судя по данным онлайн-табло аэропорта, покинул Екатеринбург и направляется в Санкт-Петербург.

    В воскресенье разгорелся скандал из-за принудительной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске. Борт вылетел из Афин в Вильнюс, но во время пролета над белорусской территорией был вынужден изменить курс.

    На сопровождение самолета поднимали истребитель. После посадки был задержан один из пассажиров — бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

    Власти ряда европейских стран призвали к расследованию инцидента и освобождению активиста.