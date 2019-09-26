Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре. Там стало плохо ребенку

Из-за плохого самочувствия ребенка летевший по маршруту «Жуковский — Ош» самолет экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. С диагнозом ОРВИ годовалый ребенок был госпитализирован в пятую городскую больницу.

Самолет экстренно сел в Волгограде из‐за самочувствия пассажира Подробнее

В пресс-службе воздушной гавани агентству «Интерфакс — Поволжье» сообщили, что самолет Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит в Киргизию в 22:22 мск.

«26 сентября в 21.54 (20:54 мск) в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс SVR2467, следовавший по маршруту Жуковский-Ош. Причина вынужденной посадки — плохое самочувствие ребенка, находящегося на борту. По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц», — сказано в сообщении.

В региональном Минздраве агентству подтвердили госпитализацию мальчика.