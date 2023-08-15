Транспорт 15 августа 2023, 14:31 Летевший из Турции в Челябинск самолет столкнулся с проблемой двигателя AviaIncident: вибрацию двигателя заметили у летевшего из Антальи в Челябинск самолета Unsplash

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Непредвиденная ситуация с вибрацией двигателя возникла у экипажа самолета Boeing 737−800 авиакомпании Turkish Airlines во время полета из Антальи в Челябинск. Об этом сообщил Telegram-канал AviaIncident.

По данным авторов, во время полета в зоне ответственности Самарского районного центра Единой системы организации воздушного движения России командир экипажа сообщил о технической проблеме — небольшой вибрации правого двигателя. Но срочной посадки он не запросил и сигнал бедствия не подал.

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Самолет долетел до аэропорта назначения и совершил посадку. Никто из пассажиров на борту не пострадал.

В начале августа самолет авиакомпании «Якутия» во время посадки в городе Мирном повредил шасси. Борт выполнял грузовой рейс, поэтому на борту находились только три человека. По данным транспортной прокуратуры, на правой стойке шасси лопнула покрышка. Самолет отбуксировали на место стоянки для ремонта.