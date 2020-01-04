    04 января 2020, 07:52

    Летевший из Тюмени в Петербург Airbus экстренно сел в Перми

    Юлия Булыгина

    Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Перми. У борта начались проблемы с навигационный оборудованием.

    «Самолет Airbus 320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — сообщили «Интерфаксу» в аэропорту Большое Савино.

    На борту самолета находились 176 пассажиров. Лайнер приземлился около 07:00 по московскому времени. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры ожидают запасной самолет.

    По данным Рен ТВ, перед посадкой самолет выработал топливо возле Перми.