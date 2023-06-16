Транспорт 16 июня 2023, 22:30 Летевший из Москвы в Сочи самолет сделал вынужденную посадку в Саратове Летевший из Москвы в Сочи самолет Boeing-737 вынужденно приземлился в Саратове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самолет Boeing-737, следовавший из Москвы в Сочи, сел в саратовском аэропорту «Гагарин». Об этом сообщили в пресс-службе аэродрома, передало РИА «Новости».

В сообщении указано, что с пассажирами на борту ведет работу представитель летной компании. Самолет приземлился в 19:08 по местному времени. Из столицы судно вылетело в 16:25 по московскому времени, перед этим задержавшись на 45 минут. Следующий вылет запланирован в 23:40 (22:40 по московскому времени).

Реклама

Ранее пассажиры авиарейса Стамбул — Москва задержались в аэропорту Турции из-за неисправности воздушного судна. Часть пассажиров пришлось отправить на ближайшем самолете SU2137. Отмечалось, что на время ожидания туристам предоставляли размещение в отелях, питание и напитки.

При этом, по неофициальным данным, на другие рейсы пересадили только шесть пассажиров бизнес-класса. Остальным пришлось ждать, пока лайнер починят.