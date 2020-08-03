Летчик спрогнозировал рост катастроф из-за послаблений для малой авиации

Герой России Валерий Чухванцев с высшей квалификацией «военный летчик-снайпер» спрогнозировал рост катастроф из-за послаблений для малой авиации.

Уточняется, что на рассмотрение Госдумы РФ представили два законопроекта, которые направлены на послабления государственного регулирования деятельности легких воздушных судов, информирует сайт «Петербургский дневник».

«Без малой авиации никак нельзя, она должна развиваться, для этого необходимо убрать множество административных барьеров, существующих сейчас. Я бы попробовал ее выпустить на волю», — отметил летчик.

Чухванцев пояснил, что такие нововведения станут стимулом к развитию отрасли, сделают ее доступнее для людей. Вместе с тем он считает, что никто не дает гарантий по обеспечению приемлемого уровня безопасности полетов после ухода рейсов из-под контроля Росавиации. В итоге может произойти резкое увеличение авиационных инцидентов и происшествий.