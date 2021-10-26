Летающий электромобиль намерены выпустить в Поднебесной

С 2024 года дочернее предприятие китайской Xpeng в лице HT Aero планирует наладить массовое производство нового электрокара, который будет способен летать по воздуху. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, авто получит винты, которые при активации режима передвижения по земле будут автоматически складываться. При этом электрокар оснастят технологиями для повышения безопасности. Стоимость модели оценивают в один миллион юаней. В рублевом эквиваленте это составляет порядка 11 миллионов.